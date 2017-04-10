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Toparlanma Sonsuza Kadar Sürmeyecek'
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Toparlanma Sonsuza Kadar Sürmeyecek'

Mersch, Avrupa'da ekonomik toparlanmanın güçlenmekte olduğunu, ancak bunun ultra gevşek para politikasından kaynaklandığını ifade etti.

Toparlanma Sonsuza Kadar Sürmeyecek'

Mersch, Avrupa'da ekonomik toparlanmanın güçlenmekte olduğunu, ancak bunun ultra gevşek para politikasından kaynaklandığını ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

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Politika, Ekonomi, Avrupa