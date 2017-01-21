Topaloğlu: "Avrupa Şampiyonasına Hazırlanıyoruz"

Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Türkiye'de okçuluk sporunu geliştirmek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.



Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Topaloğlu yaptığı açıklamada, "Fransa'da Mart ayı içerisinde Avrupa şampiyonası gerçekleşecek. Toplamda 64 sporcumuz 8 kategoride ülkemizi orada temsil edecekler. Milli takıma seçilen sporcular Mart ayına kadar kampta olacaklar" dedi.



Topaloğlu şöyle devam etti: "Samsun ilimizde de çok güzel bir okçuluk tesisi kuruldu. Bu tesisimizde Avrupa şampiyonası yapabilmek için elimizden geleni yapacağız. Burada yapılacak turnuva ile Karadeniz'de bir hareketlilik olacak, misafirlerimizi de en iyi şekilde ağırlayabileceğiz. Samsun ulaşımı da kolay bir ilimiz ve konuyla ilgili görüşlerimizi bakan bey ile görüşerek değerlendireceğiz."



Fatsa ilçesinde de okçuluk sporunun çok geliştiğini ve burada yapılan çalışmaları takdir ettiğini belirten Başkan Topaloğlu, "Fatsalı sporcularımız çalışmalarını en iyi şekilde sürdürüyorlar. Ben kendilerinin performanslarını çok beğendim. Mevcut 4 antrenörümüz oldukça başarılı bir eğitim vermektedirler. Ayrıca göndereceğimiz milli antrenör ile sporcularımızı en iyi şekilde hazırlayacağız. Elimizden geldiği kadar okçuluğu destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ORDU