Toontastic 3d Geldi!

Google'ın çocuklara yönelik hikaye anlatıcılığı uygulaması Toontastic'i sevenler, artık kendi üç boyutlu çizgi karakterlerini tasarlayabilecekler.



Google, Perşembe günü yaptığı açıklamada Toontastic 3D ile çocukların kendi hikayelerini "harekete geçirip hikayeye dönüştürebileceğini" söyledi. Bunun için çocukların uygulama içerisindeki editörü kullanarak karakterlerini ve arka planı seçmeleri yeterli oluyor.



Google'ın blog'unda söylediklerine göre "çocukların tüm yapması gereken, karakterleri ekran üzerinde hareket ettirip hikayelerini anlatmaları". "Bu bir kukla tiyatrosu gibi çalışıyor; dahası içerisinde etkileşimli ve üç boyutlu devasa dünyalar, düzinelerce kişiselleştirilebilir karakter, üç boyutlu çizim araçları ve yeni çalışmalara ilham verecek, örnek hikayelerle gelen bir fikir laboratuvarı var."



Böylece Google, Toonstatic'in mucidi Launchpad Toys'u satın almasının yaklaşık iki sene ardından Toontastic 3D'yi yayınlamış oldu.



Çocuğunuz varsa veya kendinizi biraz eğlendirmek istiyorsanız 3D özellikli Toontastic'i Google Play'den ve App Store'dan indirebilir ve deneyebilirsiniz.