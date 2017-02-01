Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir kamyondan düşen tomruklar yola saçıldı.
Bursa-Orhaneli kara yolunun Yürücekler mevkiinde taşıma yapan kamyonlardan düşen tomruklar yola saçıldı. Tomruklar trafiği tehlikeye düşürdü. Karayolları ekipleri tomrukları yoldan kaldırılırken, sürücüler kamyonların istiab haddinden fazla yük yüklediğini söyleyerek, kontrollerin artırılmasını istedi. - BURSA
Tomruklar Yola Saçıldı
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bir kamyondan düşen tomruklar yola saçıldı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir kamyondan düşen tomruklar yola saçıldı.