Tomruklar Yola Saçıldı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bir kamyondan düşen tomruklar yola saçıldı.

Tomruklar Yola Saçıldı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir kamyondan düşen tomruklar yola saçıldı.

Bursa-Orhaneli kara yolunun Yürücekler mevkiinde taşıma yapan kamyonlardan düşen tomruklar yola saçıldı. Tomruklar trafiği tehlikeye düşürdü. Karayolları ekipleri tomrukları yoldan kaldırılırken, sürücüler kamyonların istiab haddinden fazla yük yüklediğini söyleyerek, kontrollerin artırılmasını istedi. - BURSA

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Orhaneli, Bursa