Tomruk Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'dan Sinop'a tomruk yüklemek için giden işçi, yüklediği tomrukların altında kalarak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Emerce köyünde ikamet eden Hasan Yıldırım (36), Sinop'un Boyabat ilçesine tomruk yüklemek için gitti. Kamyona yükledikleri tomrukların üzerine devrilmesi sonucu Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. Evli ve üç çocuk babası Hasan Yıldırım, Taşköprü'ye getirilerek köyünde toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU