Tomris Cesuroğlu kimdir? Tomris Cesuroğlu kaç yaşında? Tomris Cesuroğlu aslen nereli?
Hafta içi FOX ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu Tomris Cesuroğlu kimdir? Tomris Cesuroğlu kaç yaşında? Tomris Cesuroğlu aslen nereli?
Hafta içi FOX ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu Tomris Cesuroğlu kimdir? Tomris Cesuroğlu kaç yaşında? Tomris Cesuroğlu aslen nereli?
TOMRİS CESUROĞLU KİMDİR?
VU Amsterdam Üniveritesi Toplum Sağlığı Genobilim Uzm. Dr. Tomris Cesuroğlu Hacettepe Üniversite mezunu. Pratisyen Hekimlik alanlarında faaliyet göstermektedir. Hekim, araştırmacı olan Tomris Cesuroğlu bilgilendirici birçok yazısı bulunmaktadır.