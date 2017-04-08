"Tombul Balerin ve Bale Öğretmeni" çocuk tiyatrosu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



Öykü Sanat Merkezi'nin bale sanatını tanıtma amaçlı hazırlanan çocuk balesi ve interaktif çocuk tiyatrosunda, bale öğretmeni olmak isteyen bir kız çocuğunun öyküsünü anlatılıyor. Öğretmenler günü temalı oyunda, sağlıklı beslenme konusu işleniyor. Çocuklar profesyonel balet ve balerinleri sahnede izleyerek büyülü bir yolculuğa çıkıyorlar.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11



Başlangıç Saati : 09.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Tombul Balerin ve Bale Öğretmeni



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır