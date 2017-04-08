Tombul Balerin ve Bale Öğretmeni
"Tombul Balerin ve Bale Öğretmeni" çocuk tiyatrosu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
"Tombul Balerin ve Bale Öğretmeni" çocuk tiyatrosu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Öykü Sanat Merkezi'nin bale sanatını tanıtma amaçlı hazırlanan çocuk balesi ve interaktif çocuk tiyatrosunda, bale öğretmeni olmak isteyen bir kız çocuğunun öyküsünü anlatılıyor. Öğretmenler günü temalı oyunda, sağlıklı beslenme konusu işleniyor. Çocuklar profesyonel balet ve balerinleri sahnede izleyerek büyülü bir yolculuğa çıkıyorlar.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11
Başlangıç Saati : 09.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Tombul Balerin ve Bale Öğretmeni
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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