Tomarza'da Yağmur Duası

KAYSERİ'nin Tomarza İlçesi'ndeki çiftçiler, kurak geçen günlerin son bulması için yağmur duasına çıktı.



İlçeye bağlı Kapukaya Mahallesi'ndeki çiftçiler ve yörede oturanlar, mevsim normallerinin altında soğuk bir kış mevsimi geçirdiklerini, tarım ürünlerinin suya en çok ihtiyaç duyduğu baharın ilk günlerinde de yağışların az olduğunu ve kurak bir dönem geçirdiklerini anlattı. Ektikleri ürünlerin susuzluk nedeniyle tarlalarda kuruması endişesi yaşadıklarını belirten çiftçiler, kurbaün kesip hep birlikte yağmur duası yaptılar. Kapukaya Mahalle İmamı Uğur Taluy, "Yüce Mevlam yağmur yağdırsın diye yağmur duasına çıktık. İnşallah yüce Rabbim dualarımızı kabul eder ve yağmur yağar" dedi. Ardından, imamlar, Kuran-ı Kerim okudu ve dua edildi. Duadan sonra cemaate etli pilav ve meyve suyu ikram edildi.



Yağmur duasına, Belediye Başkanı Fahrettin Işık, AK Parti İlçe Başkanı Davut Şahin ve Belediye Başkan yardımcıları da katıldı.



