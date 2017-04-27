Toma Bu Kez Toprak Futbol Sahasına 'Müdahale' Etti

ŞIRNAK'ın İdil İlçesinde, gençlerin futbol oynadığı toprak sahada fazla toz kalkınca, devreye polisin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) girdi. TOMA'yla toprak saha ıslatılarak gençlerin rahat futbol oynaması sağlandı.



Şırnak'ın İdil İlçesinde toprak sahada oynanan U16 amatör lig maçında sahayı toz bulutunun kaplaması nedeniyle, 20'nci dakikada hakemler karşılaşmaya ara vermek zorunda kaldı. Görüş mesafesinin düşmesi ve toprak sahadan kalkan toz bulutunun futbolcuları olumsuz etkilemesi üzerine saha kenarında görev için bekleyen TOMA'dan yardım istendi.



Bugüne kadar toplumsal oluyları ve yangınlara müdahale eden TOMA aracı bu kez toprak sahaya girerek zemini ıslattı. Sahanın polise ait TOMA aracı tarafından ıslatılmasından sonra İdil 1937 ve Cizre Dicle U-16 takımları arasında oynanan amatör maça devam edildi.



TOMA aracının suladığı ve toz bulutunu engellediği maç, İdil 1937 spor'un 5-3'lük galibiyeti ile sona erdi. TOMA'nın sahaya girmesi, sahayı sulaması ve cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi.



- İdil