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Tom ve Jerry

Tom ve Jerry

Tom ve Jerry, Nazım Hikmet Kültür Evi'nde sizlerle...Uyarlayan ve Yöneten: Umut VardarlıMüzik: ASEKostüm ve Sahne Tasarım: Seda KayaDekor: Ferit ÖzenSüre: 45 dakikaKadro: 4+2(Teknik)Yaş Grubu: 3-10 yaşJerry uzun zamandır kimsenin oturmadığı bir evde hayatını sürdüren bir faredir.

Tom ve Jerry

Tom ve Jerry, Nazım Hikmet Kültür Evi'nde sizlerle...

Uyarlayan ve Yöneten: Umut Vardarlı

Müzik: ASE

Kostüm ve Sahne Tasarım: Seda Kaya

Dekor: Ferit Özen

Süre: 45 dakika

Kadro: 4+2(Teknik)

Yaş Grubu: 3-10 yaş

Jerry uzun zamandır kimsenin oturmadığı bir evde hayatını sürdüren bir faredir. Fakat evin yeni sahiplerinin bugün geleceğinden haberi yoktur. Evi, tek başına yaşayan bir kadın kiralamıştır. Jerry'yi asıl ilgilendiren ise bu kadının  Tom adında kedisinin olmasıdır. Tom uyumayı  ve yemek yemeyi seven uyuşuk bir kedidir. Jerry ile karşılaşanevin sahibi farelerden hoşlanmamaktadır. Jerry'yi evden çıkartma işini Tom'a bırakır. Eğer 1 saat içerisinde bu fareden kurtulmazsa Tom'u evden göndereceğini söyler. Tom başlarda bu işin kolay olacağını düşünse de Jerry hiç düşünmediği kadar zeki ve kurnaz çıkmıştır. Artık 2 seçenek kalmıştır. Bu evden ya Jerry gidecektir ya da Tom?

Kaynak: Etkinlik.io

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