Tom ve Jerry, Nazım Hikmet Kültür Evi'nde sizlerle...



Uyarlayan ve Yöneten: Umut Vardarlı



Müzik: ASE



Kostüm ve Sahne Tasarım: Seda Kaya



Dekor: Ferit Özen



Süre: 45 dakika



Kadro: 4+2(Teknik)



Yaş Grubu: 3-10 yaş



Jerry uzun zamandır kimsenin oturmadığı bir evde hayatını sürdüren bir faredir. Fakat evin yeni sahiplerinin bugün geleceğinden haberi yoktur. Evi, tek başına yaşayan bir kadın kiralamıştır. Jerry'yi asıl ilgilendiren ise bu kadının Tom adında kedisinin olmasıdır. Tom uyumayı ve yemek yemeyi seven uyuşuk bir kedidir. Jerry ile karşılaşanevin sahibi farelerden hoşlanmamaktadır. Jerry'yi evden çıkartma işini Tom'a bırakır. Eğer 1 saat içerisinde bu fareden kurtulmazsa Tom'u evden göndereceğini söyler. Tom başlarda bu işin kolay olacağını düşünse de Jerry hiç düşünmediği kadar zeki ve kurnaz çıkmıştır. Artık 2 seçenek kalmıştır. Bu evden ya Jerry gidecektir ya da Tom?