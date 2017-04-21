Tolunay: "Konforlu Yapılarda Oturmak Herkesin Hakkı"

SÜRDÜRÜLEBİLİR Markalar Konferansı (Sustainable Brands), bu yıl 'Amacını Etkinleştirme-Activating Purpose' temasıyla düzenlendi. Hekim Holding şirketlerinden Prefabrik Yapı AŞ Genel Müdürü Mustafa Tolunay, "Yaptığımız imalatların kısa vadeli değil uzun soluklu sürdürülebilir yapılar ve şehirler olmasını istiyoruz." dedi.



İstanbul'da, Swissotel The Bosphorous'ta yapılan Sürdürülebilir Markalar Konferansı'na (Sustainable Brands), amacının peşinden koşan, dünyanın önemli projelerini hayata geçirmiş, markalara değişimin parametreleri konusunda ilham vermiş, 15'i yabancı olmak üzere 35 konuşmacı katıldı.



"YÜZDE 90'I GERİ DÖNÜŞÜM ÜRÜNLERİ"



Bu etkinlik dünyanın sayılı ülkelerinde yapılan dünyadaki en iyi 50 konferans arasında sayılan bir etkinlik olduğunu dile getiren Tolunay, "Sürdürülebilir marka olarak bunun içinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Prefabrik Yapı kullandığı ürünlerin yaklaşık yüzde 90'ı geri dönüşüm ürünlerden tercih ediyor. Artık kaynak yapmıyoruz doğayı kirletmiyoruz. Boyalarımız sağlığa uygun ve hijyen boyalar kullanıyoruz. Yaptığımız imalatların kısa vadeli değil uzun soluklu sürdürülebilir yapılar ve şehirler olmasını istiyoruz." dedi.



"6 KITADA 130'A YAKIN ÜLKEYE ULAŞTIK"



Biz bütün ülkelerde sürdürülebilir projeler üretmek istiyoruz diyen Tolunay, "Şu anda 6 kıtada 130 a yakın ülkeye ulaştık. Dünya hem küçük hem de çok büyük. Biz bütün ülkelerde sürdürülebilir projeler üretmek istiyoruz. Kendi dalımızda ilk kez uygulanan uygulama ile Mars dediğimiz bir konteynerimiz var. Bu tamamen sürdürülebilir bir yapı. Sıfır karbon dediğimiz karbon gazı salmayan tamamen temiz enerjiyle çalışan geleceğin yapıları dediğimiz bir prototip yaptık. Bu projemiz Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayiciler Derneği tarafından en iyi uygulama ödülünü aldı. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Bu yüzden konforlu yapılar üretmek ve konforlu yapılarda oturmak herkesin hakkı diyorum.



Sürdürülebilir marka olarak geleceğin şehirlerini üretmek istiyorsanız sadece tek katlı yapılar inşa ederek bunu yapamazsınız diyen Tolunay sözlerine şöyle devam etti:



"Toplumun bir kesimi de çok katlı yapılar tercih ediyor. Biz inovatif bir yaklaşımla yaklaşık 4 yıl önce Ortadoğu ve Avrupa'da 8 katlı çok katlı yapılara geçtik. Pazara hitap etmek için bu tarz bir yatırım yaptık. Sürdürülebilir yapıların sadece tek katlı olmadığını da tüm dünyaya göstermiş olduk. Bunu da bir Türkiye firması olarak yapmaktan büyük mutluluk duyduk."



