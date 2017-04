Tolgay Her Yere Yetişti

Şenol Güneş'in ilk 11'de şans verdiği Tolgay Arslan, oynadığı futbolla alkış aldı. İlk 2 golün asistini yapan yıldız oyuncu, özellikle savunmaya yaptığı yardımla da tam not aldı.



Adanaspor karşısında Teknik Direktör Şenol Güneş'in ilk 11'de şans tanıdığı Tolgay Arslan, oynadığı futbolla takımının aldığı galibiyette büyük pay sahibi oldu. 11. dakikada Aboubakar'a, 52. dakikada da Talisca'ya yaptığı asistlerle 2 golün hazırlayıcısı olan Tolgay, ikinci yarıda savunmaya yaptığı yardımla da hocasından alkış aldı. - İSTANBUL