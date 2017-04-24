Tolgay: Benim İçin Çok Önemli Bir Maçtı

Arslan şunları söyledi;



"Benim için de çok önemli bir maçtı. Uzun zamandır oynamadım. Kendimi hazır tuttum. Takıma da yardım etmek istedim. Zor maç olacaktı onu da biliyorduk. Lyon'da 120 dakika koştuk savaştık, maalesef penaltıyla turu geçemedik. Bizim için farkı açmak çok önemliydi. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim.



Lyon maçından az bir şey etkilendik. Finale gitmek istiyorduk. Ama yorgunluğu da gördük. 1-0'dan sonra 2-1'den sonra farkı açamadık. Goller yedik, zorlandık. Sonuçta 3 puanı aldık. Herkes çok mutlu bugün. Lideriz, farkı 7'ye çıkardık."