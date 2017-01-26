Tolgay Arslan ile Transfer Pazarlığı

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig'in ara transfer dönemini hareketli geçiren Trabzonspor, Tolgay Arslan için atağa kalktı.



Trabzonspor, Tolgay Arslan'ı transfer edecek mi?



FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre Tolgay Arslan, Trabzonspor ile transfer görüşmelerini başladı. Tolgay Arslan, bordo mavili kulüpten yıllık 3 milyon Euro talep ederken, Trabzonspor 2,5 milyon Euro değerinde teklif sundu.



Mehmet Ekici'yi kadro dışı bırakan ve 10 numara pozisyonunda sıkıntı yaşayan Trabzonspor'un Tolgay Arslan'ı transfer etmeye kararlı olduğu ifade ediliyor.



Tolgay Arslan, Napoli'ye mi transfer olacak?



Öte yandan İtalya Serie A ekibi Napoli de Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Tolgay Arslan ile ilgileniyor. Beşiktaş yönetimi ise Avrupa'dan gelecek olan tekliflerde 5 milyon Euro'nun altına sıcak bakmıyor.



Bu sezon Beşiktaş ile 25 resmi maça çıkan Tolgay Arslan 3 asiste imza atarken, gol üretemedi. 26 yaşındaki oyuncu, Talisca'nın sakatlığını atlatmasının ardından yeniden ikinci planda kaldı.



Galatasaray, Tolgay Arslan'ı transfer edecek mi?



Sarı kırmızılıların, Beşiktaşlı futbolcu ile ilgilendiği transfer kulislerinde konuşulurken Galatasaray yönetimi bu konuya açıklık getirdi. Galatasaray idarecileri Tolgay Arslan ile bir temaslarının olmadığını ifade edip, "Tolgay ile alakalı hiçbir girişimimiz olmadı. Böyle bir konu nereden çıktı bilmiyoruz. Ama Tolgay gündemimizde yok. Ayrıca Tolgay'ı alsak dahi Selçuk'u mu, de Jong'u mu yoksa Sneijder'ı mı takımdan kesecek? Böyle bir planımız yok" dediler.



Tolgay Arslan kimdir, oynadığı takımlar, kariyeri - Tolgay Arslan transfermarkt



26 yaşındaki futbolcu kariyerine Dortmund altyapısında başladı. 2009'da Hamburg'a transfer olan Tolgay Arslan, 1 yıl Aachen takımında kiralık oynadıktan sonra yeniden Hamburg'a döndü ve 4 sezon burada top koşturdu. 2015'te 450 bin Euro karşılığında Beşiktaş'a imza atan Tolgay Arslan, bu sezon 17 lig maçında 3 asist yaptı.



Beşiktaş ile 2018 yılına kadar sözleşmesi olan Tolgay Arslan'ın transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 6 milyon Euro.



Haber: Ertan Süzgün