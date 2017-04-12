Tolgay Arslan'dan Trabzonspor İddialarına Net Cevap!

Kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden bir açıklama yapan Tolgay ayrılık iddialarını yalanladı.



İşte Tolgay'ın o açıklamaları :



"Neredeyse her gün Beşiktaş'tan ayrılacağım yönünde haberler çıkıyor. Ben ve ailem Beşiktaş'ta mutluyuz. Kimler hangi maksatla bu haberleri çıkarıyor, anlam veremiyorum.



Şimdiye kadar menajerim 1 kulüple dahi temasa geçmedi. Benim aklımda sadece siyah-beyaz bir sayfa var. ve şu an o sayfaya yeni başarılar, yeni kupalar, yeni zaferler yazmanın hedefindeyim.



Beşiktaş'ta 3.yılımı geçirirken 2.şampiyonluğumuzu kazanıp bize destekleyen sizleri mutlu etmenin amacındayız. Büyük Beşiktaş taraftarına mesajımdır."



