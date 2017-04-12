Tolgay Arslan'dan Trabzonspor İddialarına Net Cevap!
Tolgay Arslan, Trabzonspor'a gideceği yönünde çıkan haberlerin ardından bir açıklama yayınladı.
Kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden bir açıklama yapan Tolgay ayrılık iddialarını yalanladı.
İşte Tolgay'ın o açıklamaları :
"Neredeyse her gün Beşiktaş'tan ayrılacağım yönünde haberler çıkıyor. Ben ve ailem Beşiktaş'ta mutluyuz. Kimler hangi maksatla bu haberleri çıkarıyor, anlam veremiyorum.
Şimdiye kadar menajerim 1 kulüple dahi temasa geçmedi. Benim aklımda sadece siyah-beyaz bir sayfa var. ve şu an o sayfaya yeni başarılar, yeni kupalar, yeni zaferler yazmanın hedefindeyim.
Beşiktaş'ta 3.yılımı geçirirken 2.şampiyonluğumuzu kazanıp bize destekleyen sizleri mutlu etmenin amacındayız. Büyük Beşiktaş taraftarına mesajımdır."
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