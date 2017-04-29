Tolgay Arslan'dan Sözleşme Açıklaması!

Siyah-Beyazlılar'ın başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, form durumu ve şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak düşüncelerini yakın çevresiyle paylaştı.



İlk olarak Adanaspor galibiyetini yorumlayan 26 yaşındaki futbolcu, "Şampiyonluk yolunda Adanaspor galibiyeti bizim için çok önemliydi. O maçta 90 dakika sahada kaldım ve gollere katkıda bulundum. Elbette takımımın galibiyetine yardım etmem daha önemliydi. Başakşehir'le aradaki fark 7'ye çıktı. Açıkçası berabere kalsaydık sıkıntı yaşayabilir ve onlarla bu hafta deplasmanda oynayacağımız maça daha baskı altında çıkabilirdik. Şimdi ise çok daha özgüvenli çıkacağız" dedi.



SÖZLEŞMEYE KONSTANTRE DEĞİL



Beşiktaş'la sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan tecrübeli futbolcu, yeni kontrat konusunun basında çok yer almasına rağmen kendisinin buna konsantre olmadığını belirtti. Tecrübeli orta saha oyuncusu, "Şu an sadece takımımın başarısına odaklanmış durumdayım. Sonrasında masaya oturup sözleşme konusunu görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.



(Fanatik)