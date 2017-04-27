Tolgay Arslan'da Karar Verildi

Yapılan görüşmelerde bir türlü ilerleme sağlanamayınca, Bordo-Mavililer bu transferi rafa kaldırdı. Yönetim, orta saha için Ersun Yanal'ın belirlediği diğer adaylara yönelerek çalışmalarını



bu yönde sürdürecek.



Yerlide üç isim gündemde



Tolgay Arslan konusunda yaşanan gelişmelerin ardından Trabzonspor'un yerli transferinde 3 hedefi kaldı. Bordo-Mavililer, Kasımpaşa'dan Tunay Torun, Alanyaspor'dan Emre Akbaba ve Kayserispor'dan Deniz Türüç ile ilgileniyor. Bu oyunculardan sadece Tunay'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetim, Emre ve Deniz konusunda bonservis görüşmelerini hızlandırmış durumda. Üç isim de orta sahada hücuma dönük olarak görev yapıyor.



Kaynak: Fanatik