Tolgay Arslan'a Karşılık O mu Verilecek

Yusuf Erdoğan gidici mi? Trabzonspor'un Tolgay Arslan'a karşılık Beşiktaş'a Yusuf Erdoğan'ın önereceği iddia edildi. Karadeniz'in bu konudaki haberi şöyle: 13 Nisan 2017 Perşembe 12: 16 0 0 Bordo-Mavililer Tolgay'a karşılık Yusuf'u Beşiktaş'a verecek Trabzonspor'da sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Yusuf Erdoğan ile nikah tazelenmemesinin altından yatan gerçek ortaya çıktı.Bordo-Mavililer Tolgay'a karşılık Yusuf'u Beşiktaş'a verecek.



MORALİ BOZULDU



Trabzonspor'un genç yeteneği Yusuf Erdoğan'ın morali bu sıralar oldukça bozuk. Ligin ikinci yarısında formaya hasret kalan genç yeteneğin sözleşmesinin henüz yenilenmemesinden dolayı da rahatsız olduğu ortaya çıktı. Bordo-Mavili takımdaki dördüncü sezonunu geçiren ve gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki oyuncuya yönetimin daha önce "Sana Okay ile birlikte imza attıracağız" daha sonra ise "Biraz daha bekleyelim" dediği öğrenildi.



AYRILIK PLANLARI



Yönetim Okay Yokuşlu ile sözleşme yenilerken Yusuf Erdoğan, bu gelişme karşısında büyük şok yaşadı. Karadeniz ekibinde teknik direktör Ersun Yanal'ın da Yusuf hakkında yönetime herhangi bir rapor sunmaması iyiden iyiye kafaların karışmasına neden oldu. Yusuf'un gözden çıkarıldığı ileri sürülürken oyuncunun bu gelişmeler sonrası ayrılık planları yaptığı ifade edildi.



MEĞER İŞİN RENGİ BAŞKAYMIŞ



Trabzonspor yönetiminin Yusuf Erdoğan'la neden sözleşme uzatmadığı da ortaya çıktı. Bordo-Mavili ekibin kurmaylarının devre arasında çok istediği ancak alamadığı Beşiktaş'ın yetenekli futbolcusu Tolgay Arslan'a karşılık Siyah-Beyazlı kulübe Yusuf'u takas olarak önerdiği bildirildi. Beşiktaş yönetiminin bu teklife olumlu yaklaştığı bildirilirken takasın sezon sonu yapılacağı belirtildi.



61SAAT.COM