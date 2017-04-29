Tolgahan Sayışman: Camcıda Çıraklık da Yaptım, Sokaklarda Su da Sattım

Tolgahan Sayışman dün akşam Hülya Avşar'ın 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk oldu. Hakkında bilinmeyenleri Avşar kızına anlatan Sayışman, "oyunculuktan önce, çıraklıkta yaptım, su da yaptım" dedi.

"FİGÜRANLIK YAPACAKKEN BAŞROL OYUNCUSU GELMEDİ, BAŞROL BEN OLDUM"

Dünya birincisi olduğu Uluslararası Erkek Güzellik Yarışması'na nasıl katıldığını ve oyunculuğa başlama hikayesini anlatan Tolgahan Sayışman: Arkadaşlarım beni gaza getirdi ve kendimi 'Uluslararası Erkek Güzellik Yarışması'nda buldum. Bundan sonra olaylar çorap söküğü gibi geldi. Figüranlık yaparken başrol oyuncusu gelmedi, başrol oynadım" dedi. Kendisiyle alakalı bilinmeyenleri hiç çekinmeden anlatan Tolgahan Sayışman, kariyeri başlamadan önce camcılık, çıraklık ve sokaklarda su da sattığını söyledi.

ALMEDA İLE TEK VÜCUDUZ

olgahan Sayışman, Hülya Avşar'ın "Nasıl evlendin, anlamadım?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: Almeda ile birlikte maneviyatımızı tamamlıyoruz. Çok derin bir mevzu olabilir. İnandığımız değerler açısından, ortak bir paydada buluşuyoruz. Eksik olduğumuz yerde birbirimizi tamamlıyoruz. Tek vücut olduğumuza inanıyorum.