Tolga Gül: "Ligi En İyi Noktada Tamamlamalıyız"

Kardemir Karabükspor Asbaşkan Tolga Gül, "Bir an evvel daha iyi futbolu hedefleyip galibiyetlere uzanmalıyız. Ligi tamamlayabileceğimiz en iyi noktada tamamlamalıyız" dedi.



Kardemir Karabükspor, Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasında 21 Nisan Cuma günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü.



Gül, futbolun her türlü sürprize açık bir oyun olduğunu belirterek, "Şu anda 34 puandayız. Küme düşme hattında bulunan son 3 takım puan olarak bizden uzakta görünse de daha oynanmamış 7 maç var. Hiçbir şeyin garantisi yok. Şehir olarak, kulüp olarak, takım olarak işi sağlama almalıyız, kararlı olmalıyız. Her zaman olduğu gibi bir an evvel daha iyi futbolu hedefleyip galibiyetlere uzanmalıyız. Ligi tamamlayabileceğimiz en iyi noktada tamamlamalıyız. Bunun için de hep birlikte çalışıyoruz ve gayret ediyoruz. İnşallah bunu başaracağız" diye konuştu.



Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda kırmızı-mavili ekip, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması ve yarım sahada çift kale maç yaptı. Teknik Direktör Zoran Barisic gözetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları devam eden Traore ve Kerim katılmadı. - KARABÜK