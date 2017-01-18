Tolga Gül: "Afrika Kupası En Çok Zararı Bize Veriyor"

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, hafta sonu sahalarında konuk edecekleri Galatasaray maçı ile ilgili olarak, "Çok büyük takımla oynadığımız gerçeğini göz önünde bulunduruyoruz ve bu galibiyete olan inancımızı değiştirmiyor" dedi. Gül, Afrika Kupası'ndan en çok Kardemir Karabükspor'un etkilendiğini vurguladı.



Kardemir Karabükspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Igor Tudor gözetiminde yapılan antrenmana Afrika Kupası'nda bulunan Yatabare, Traore, Poko ile sakatlıkları devam eden kaleci Rybka ve Ermin Zec katılmadı. Alexe ve Skulason ise takımdan ayrı çalıştı.



Uzun süredir galibiyete hasret olduklarını ve bunu da geçen hafta Akhisar Belediyespor ile giderdiklerini kaydeden Gül, takımdaki eksiklilerin canlarını sıktığını belirtti.



"Afrika Kupası en büyük zararı bize verdi"



Dar bir kadro ile çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Tolga Gül, "Kadromuz şu an dar bir şekilde ve çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Afrika Kupası en büyük zararı bize verdi. Traore, Yatabare ve Poko Afrika kupasında. Orada grup maçları henüz yeni başladı ve 2-3 hafta sürecek. Bu şartlarda elimizdeki kadro ile maçlara devam etmek zorundayız. Transferler bir taraftan geliyor ve takıma dahil oluyor. Hocamız forma şansı verirse çıkacak sahada kendini gösterecekler" dedi.



"Büyük takım olması galibiyete olan inancımızı değiştirmiyor"



Galatasaray maçının kendileri için önemli olduğunu da ifade eden Tolga Gül, şunları söyledi:



"Büyük takımlarla bu sene evimizde oynayacağımız ilk maç ve haliyle şehri heyecanlandıracak bir maç. Karabükspor markasının Karabük için ne kadar değerli olduğunu hep vurguluyoruz. Onlardan bir tanesi Galatasaray gibi büyük bir takım evimizde bize konuk olacak. Taraftarlarımızın yoğun ilgisini bekliyoruz. Bütün maçlarda olduğu gibi parolamız burada da 3 puan. Kolay olmadığını biliyoruz ve rakibimize saygı duyuyoruz. Çok büyük takımla oynadığımız gerçeğini de göz önünde bulunduruyoruz ama bu galibiyete olan inancımızı değiştirmiyor."



Öte yandan yeni transfer Andriy Bliznichenko da takımla birlikte çalışmalara başladı. - KARABÜK