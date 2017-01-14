Tolga Ciğerci Sakatlığı Hakkında Konuştu

FutbolArena - Galatasaray'a sezon başında tranfer olan ve kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Tolga Ciğerci, Fenerbahçe maçından sonra sakatlandığı için oynayamadı.



Tolga uzun süre sonra ilk kez sakatlığı hakkında Alman basınına konuştu. Genç futbolcu ülkesinin Peiner Allgemeine Zeitung gazetesine Türkiye günleriyle ilgili bir röportaj verdi.



Tolga Ciğerci sakatlığı hakkında ne dedi?



Fenerbahçe maçında ayak tabanından sakatlandığını söyleyen Tolga, "Ayağımın altında ödem oluştu ve ben onu anlamadan, 90 dakika o şekilde oynadım." dedi. Tolga Ciğerci: Süper Lig'in Bundesliga'dan çok farkı yok"



Türkiye'de futbolun sanılanın aksine oldukça iyi olduğunu söyleyen Tolga Ciğerci: "Sadece futboldan anlamayanlar Türkiye'de kötü bir futbol oynandığını söyleyebilir. Burada oynanan futbolun Almanya'da pek de farkı yok" dedi.



Milli Takım hakkında da konuşan Tolga, Milli Takımda forma giymenin çocukluk hayali olduğunu söylerken "Milli marşı duyduğumda tüylerim diken diken oldu" şeklinde konuştu.



Tolga Ciğerci'den Galatasaray taraftarına övgüler: "Almanya'da Galatasaray taraftarının yanına yaklaşamazlar"



Galatasaray taraftarıyla Almanya'da sadece Dortmund taraftarının kıyaslanabileceğini belirten Tolga, "Diğer takımların taraftarları Galatasaray taraftarıyla kıyaslanamaz, transferimin hemen ardından Beşiktaş ile Süper Final maçı oynamıştık. Atmosfer mükemmeldi." dedi.



Lukas Podolski'nin kendisine çok yardımcı olduğunu da belirten Tolga "Almanca konuşan birinin olması benim için çok önemliydi. Podolski çok sempatik, müthiş bir futbolcu" şeklinde konuştu.



Tolga Ciğerci'den İstanbul ve Berlin kıyaslaması



İstanbul'da insanların güler yüzlü olduğunu söyleyen Tolga, "İstediğim zaman alışverişe bile gidemiyorum beni tanıyorlar" derken, İstanbul'da sahil manzarasının sürekli göz önünde olduğunu ve yemeklerin de harika olduğunu söyledi. Tolga İstanbul'un Berlin'den daha büyük olduğuna değindi.



