Tolga Ciğerci'nin Forması Yırtıldı

Galatasaray orta sahasının çalışkan isimlerinden olan Tolga Ciğerci'nin ikinci yarıda forması yırtıldı. Hakem Fırat Aydınus, 75. dakikada Tolga'yı formasını değiştirmesi için kenara gönderdi.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen derbide özellikle orta sahalar mücadeleleriyle dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekibin en çok koşan isimlerinden Tolga Ciğerci'nin ikinci yarıda forması yırtıldı. Dakikalar 75'i gösterdiğinde formasının sol kolu yırtılan Tolga Ciğerci'yi Hakem Fırat Aydınus uyardı ve formasını değiştirmesi için kenara gönderdi. - İSTANBUL