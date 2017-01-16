Tolga Ciğerci 1 Hafta Daha Rötar Yaptı

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını tamamlayan ve Atiker Konyaspor maçının çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Tolga Ciğerci'nin durumu merak ediliyor. Fenerbahçe ile oynanan derbide sakatlanan genç futbolcunun sakatlığının son durumu ne aşamada?



Tolga Ciğerci, Karabük maçında oynayacak mı? 20 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve 2 aydır takımdan ayrı kalan Tolga Ciğerci'nin Karabükspor maçında yine kadroda olmayacağı ortaya çıktı.



Tolga'nın koruma ve tedbir amacı ile yüzde 100 hazır olmadan takıma dahil etmek istemeyen Riekerink, Sağlık Kurulu ile görüştü. Tedavisi devam eden Tolga için takımda yeniden şans bulacağı hedef maç olarak Türk Telekom Arena'daki Akhisar Belediye maçı belirlendi.



Tolga Ciğerci bu sezon Galatasaray'da 11 resmi maçta forma giydi.