Toktay, Dövizdeki Yükselişi Değerlendirdi

Dolar ve eurodaki yükseliş rekor seviyeye ulaştı. Toktay, Dolar/TL paritesi 3,6000 seviyesi üzerinde kaldığı sürece 3,6535 ve 3,6900 seviyelerini hedefleyebileceğini belirtti.



XTB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Arzu Toktay, dövizde yaşanan yükselmeleri değerlendirdi. Dolar/TL ve Euro/TL paritesi yeni rekorlar tazelediği, TL cinsi varlıkların Kasım ayının ilk haftasından bu yana kortizol etkisi ile kötümserliği fiyatladığını söyleyen Toktay, "Dolar/TL paritesi 3,6000 seviyesi üzerinde kaldığı sürece 3,6535 ve 3,6900 seviyeleri hedeflenebilir. Euro/dolar paritesinin 1,0500 üzerine yerleşmesi ile güç toplayan Euro/TL paritesine gelince 3,8200 üzerimde 3,8800 seviyesini test edebilir. 03 Ocak seansında 3,6000 ile rekor kıran Dolar/TL paritesi sonrasında dışarıda Dolar Endeksi'nde (DXY) da düşüşe bağlı olarak geri çekildi. FED toplantı tutanaklarında satır aralarında bankanın üç faiz artırımına sıcak baktığı görüşü var iken Dolar Endeskinde yaşanan geri çekilme manidar. Döviz piyasasının "dolar pozitif" beklentileri büyük ölçüde satın aldığı ve yükselişin devamı için yeni gelişmelere ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Bu anlamda haftanın son işlem gününde açıklanacak istihdam raporu öne çıkıyor. 2016 senesinde Mayıs ayı dışında güçlü bir görünüm sergileyen istihdam raporu Aralık ve Ocak ayında da aynı performansı sergileyebilecek mi? Bize göre tam istihdam seviyesine yaklaşan Amerikan ekonomisi daha fazla iyileşme için Trump, eko desteğine ihtiyaç duyabilir" dedi.



"Kurdaki yükseliş, doğal karşılanmalı"



TBMM'de görüşülmeye başlayacak ve önümüzde bir referandum süreci göründüğünü dile getiren Toktay, "İngiltere ve İtalya refarandumlarının oylama tarihleri öncesinde ülke ekonomilerine etkisini hatırlarsak bizde de aynı etkinin olması doğal karşılanmalı" diye konuştu. Toktay şunları belirtti: "Dolar/TL'de yükselişin devam etmesini neye bağlayabiliriz? Son aylarda Türk Lirası negatif gelişmelerin sebebini açıklamakta fazla zorlanmıyoruz. Çünkü hem ekonomik hem politik anlamda birden fazla sebep var. Önümüzdeki hafta anayasa değişikliği TBMM'de görüşülmeye başlayacak ve tarihi bellli olmamakla beraber önümüzde bir referandum süreci görünüyor. İngiltere ve İtalya refarandumlarının oylama tarihleri öncesinde ülke ekonomilerine etkisini hatırlarsak bizde de aynı etkinin olması doğal karşılanmalı. Ayrıca, 27 Ocak tarihi yaklaştıkça kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in not indirimi yapacağı konusunda spekülasyonlar yapılıyor ve herşeyden önemlisi makro ekonomik verilerde bozulma devam ediyor. Dolar/TL paritesi 3,6000 seviyesi üzerinde kaldığı sürece 3,6535 ve 3,6900 seviyeleri hedeflenebilir. Euro/dolar paritesinin 1,0500 üzerine yerleşmesi ile güç toplayan Euro/TL paritesine gelince 3,8200 üzerimde 3,8800 seviyesini test edebilir". - İSTANBUL