Toktay: "Altın Yılsonunda 1200 Doların Altına İnmez"

XTB Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Müdürü Arzu Toktay, 2017 yılsonunda altının dip seviyesinin bin 200 dolar civarında olacağını söyledi.



Altın 2016 yılında yüzde 7 oranında getiri elde etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara doları bozup altına yönlendirmesi ile uzmanlar altının 2017 yılında geçen yıla göre daha iyi performans göstermesi bekleniyor. XTB Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Müdürü Arzu Toktay, 2016 yılında altının yükselmesi ile piyasaların gerildiğini belirtirken "Yılsonu getirisine yüzde 7 oldu. 2017 senesinde yüzde 10 civarı bir getiri ile altının daha iyi bir performans yapacağını tahmin ediyoruz. Hem de güçlü Amerika ve güçlü dolara rağmen, 2008 senesinden bu yana yaşananlar tasarruf sahibinin piyasalara güvenini zayıflattı. Yaşananları geride bırakmak kolay değil bu nedenle bilinçli yatırımcı kısıtlı küresel ekonomik kaynakları zorlamanın bir anlamı olmadığını biliyor. Üstelik altın yatırımcısının amacı hisse senedi yatırımcısı gibi zengin olmak değil ya enflasyona ya da ekonomik belirsizliklere karşı korunmak. Aralık 2015, bin 50 dolar Aralık 2016, 1 bin 125 dolar muhtemelen Aralık 2017 dip seviyesi 1200 dolar civarında olacak. Yükselen dipler ardından gerçek anlamda enflasyon ile yükselen tepeler uzun vadeli görünüm bu şekilde özetlenebilir" dedi.



Kısa vadede de Ocak ayına hızlı bir yükseliş yapan altın piyasasında kısa vadeli göstergelerin aşırı alım bölgesinde ve altın fiyatları bir süre bin 200 dolar üzerinde zaman harcamak isteyebileceğini kaydederken, "Bu seviyenin üzerinde kaldıkça piyasada önce 1230 dolar sonrasında 1250 dolar denemesi yapabilir. Piyasanın yorgunluğunu 1200 dolar altında atmak istemesi durumunda ise 1195-1185 bandını gözlüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



2017 yılında muhteşem Amerika beklentisi suya düşme ihtimali ve Çin bir tarafta Avrupa piyasaları gerilmesi ile yine güvenli limanın olarak altın olacağını vurgulayan Toktay, "ABD yeni hükümetinin, ekonomi yönetimi, vergi indirimleri sağlık reformu alt yapı yatırımları gibi sıralanabilecek gelişmeler ile 2017 senesi doların yılı deniyor. Öte yandan Avrupa Bölgesi'nin önündeki seçim yılını kazasız belasız atlatması ve İngiltere ile dostça bir vedalaşma Birliği daha kuvvetli hale getirebilir. Avrupa Birliği'nin ekonomik ve siyasi anlamda güçlenmesi denge açısından önemli hangi ülkeyi memnun eder bilemiyoruz? Ancak, Avrupa zayıf iken döviz piyasasında tek taraflı 'dolar pozitif' fiyatlama en çok altını mutsuz ediyordu. Sonuç olarak, EUR/USD paritesinin 1,0350 altına inmediği GBP/USD paritesinin 1,200 altını görmediği bir döviz piyasası altın piyasasını mutlu eder" şeklinde konuştu. - İSTANBUL