Toksoy Şehitleri Andı

Taşova Orman Köylüleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TOKSOY) 20. kuruluş yılında şehitleri andı.



Belediye düğün salonunda düzenlenen anma programı, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın ve Kuran'ı Kerim okunmasıyla başladı.



"Bu ülke bundan önce de böyle zorlukları aştı bundan sonra da aşacaktır." diyen Dernek Başkanı Kazım Özdemir, şunları dile getirdi:



"Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Şehitlerimiz oluyor ve yüreklerimiz yanıyor. Ancak hainlik, zalimlik baki değildir. Bu ülke bundan önce de böyle zorlukları aştı bundan sonra da aşacaktır. Sarıkamış Destanı'nın yıl dönümü. Başta Sarıkamış şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve ülkemize sabırlar diliyorum."



Program, 15 Temmuz sinevizyonu, şiirler ve Türk Halk Müziği sanatçıları Elif Dikmen ve Emir Üstün tarafından söylenen kahramanlık türküleri ile sona erdi.



Programa, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Belediye Başkanı Bayram Öztürk,siyasi parti ilçe başkanları,STK temsilcileri, wdernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.