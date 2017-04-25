Toksan'a İhracat Ödülü

Bursa'nın ve Türkiye'nin önde gelen otomotiv yan sanayi firmalarından biri olan TOKSAN Otomotiv A. Ş., ihracatta gösterdiği başarısı sebebiyle Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ve Nilüfer Sanayici ve İşadamları Derneği (NİLSİAD) tarafından ödüllendirildi.



NOSAB'da faaliyet gösteren firmaların istihdam, ihracat ve ciro kategorilerinde değerlendirildiği geleneksel organizasyonda, DATATECH Grup bünyesinde yer alan TOKSAN Otomotiv A.Ş., ödüle layık görülen firmalar arasında yer aldı. 1985 yılında İstanbul'da faaliyete geçen, 2001 yılında Bursa'ya taşınan, halen Bursa ve Gebze'deki 2 ayrı fabrikada üretim yapan TOKSAN Otomotiv A. Ş., sektördeki başarısını ihracat kategorisinde aldığı ödülle taçlandırdı.



NOSAB ve NİLSİAD'ın ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen törende Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Bilim, Ekonomi, Gelecek ve Siz" başlıklı bir sunum yaptı. Daha sonra gerçekleştirilen ödül töreninde, TOKSAN Otomotiv A.Ş.'nin ödülünü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neslihan Küçükoğlu Demirtaş aldı. Demirtaş'a ödülünü, NOSAB geçmiş dönem başkanı Levent Bezmez verdi.



TOKSAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neslihan Küçükoğlu Demirtaş, ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada, ihracata elde edilen başarının, azim, kararlılık ve inançla geldiğini söyledi. TOKSAN'ın gelişime ve değişime açık bir firma olduğunu, tüm çalışanların büyük emekleri ile bu ödülü hak ettiğini dile getiren Demirtaş, dünyanın dev otomotiv üreticilerine parça üreten firma olarak, istihdamın yanı sıra gerçekleştirdikleri ihracatla da ülke ekonomisine katkıda bulunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.



Ürettikleri parçaları, birçok ülkeye ihraç ettiklerini ifade eden Neslihan Küçükoğlu Demirtaş, kaput ve bagaj menteşeleri üretiminde Türkiye'de lider olan TOKSAN Otomotiv A.Ş.'nin 2016 yılını, hem iç hem dış pazarda hedeflerine ulaşmış olarak geride bıraktığını söyledi. Neslihan Küçükoğlu Demirtaş, "2002 yılında kurduğumuz AR-GE merkezinde geliştirilen parçaları otomotiv ana sanayi kuruluşlarına doğrudan satıyoruz. Bugüne kadar ana sanayi kuruluşlarından aldığımız kalite ödüllerine, ihracat kategorisinde eklediğimiz başarı ödülü, bizim için gurur kaynağıdır. Ödülü, her zaman ekip ruhu ile çalışan personelimize hediye ediyorum" dedi. - BURSA