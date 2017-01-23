Toki, Tire'ye 529 Konut Yapacak

AK Parti Tire İlçe Başkanı Mehmet Çeltikcoğlu, Başbakanlık Toplu Konut İdaresinin (TOKİ), Tire'ye 3. Etap Konut çalışmaları kapsamında 529 yeni konut yapacağını, çalışmaların şubat ayında başlayacağını bildirdi.



Çeltikçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu konutların ve çevre düzenlenmelerinin yapılmasıyla ilgili ihale sürecinin 15 Aralık'ta tamamlandığını anımsatarak, işi alan firmaların 20 blokta 67 bin metrekare alana 600 günde 529 konut yapacağını söyledi.



İhaleyi alan firmaların şu anda bölgeye şantiye ve makine parkuru kurduğunu aktaran Çeltikçioğlu, "Söz konusu inşaatın şubat ayında başlamasını bekliyoruz. Konutlardan öncelikle hiç ev sahibi olmayan ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarımız yararlanacak. Başvurular Toplu Konut İdaresine yapılacak. Başvuru sayısı 529'u geçtiği takdirde kura çekilecek. Emekli vatandaşlarımız kira öder gibi hatta daha düşük bedeller ile ev sahibi olabilecek." diye konuştu.