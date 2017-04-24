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TOKİ Taşınmazları 11 Milyon 687 Bin TL'ye Satıldı
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TOKİ Taşınmazları 11 Milyon 687 Bin TL'ye Satıldı

TOKİ'nin mülkiyetindeki muhammen bedel toplamı 8 milyon 150 bin 341 TL olan 90 adet gayrimenkul yüzde yüzde 43 artışla 11 milyon 687 bin TL'den işlem gördü.

TOKİ Taşınmazları 11 Milyon 687 Bin TL'ye Satıldı

TOKİ'nin mülkiyetindeki muhammen bedel toplamı 8 milyon 150 bin 341 TL olan 90 adet gayrimenkul yüzde yüzde 43 artışla 11 milyon 687 bin TL'den işlem gördü.

Kaynak: Dunya.com

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