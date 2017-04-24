TOKİ Taşınmazları 11 Milyon 687 Bin TL'ye Satıldı
TOKİ'nin mülkiyetindeki muhammen bedel toplamı 8 milyon 150 bin 341 TL olan 90 adet gayrimenkul yüzde yüzde 43 artışla 11 milyon 687 bin TL'den işlem gördü.
TOKİ'nin mülkiyetindeki muhammen bedel toplamı 8 milyon 150 bin 341 TL olan 90 adet gayrimenkul yüzde yüzde 43 artışla 11 milyon 687 bin TL'den işlem gördü.
Kaynak: Dunya.com
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