Toki Taşınmazları 11 Milyon 687 Bin Tl'ye Satıldı

Muhammen bedel toplamı 8.150.341 TL olan 90 adet gayrimenkul yüzde %43 artışla 11.687.000 TL'den işlem gördü.

Ankara, Adana, Trabzon, Adıyaman, Amasya, Bitlis, Bursa, Giresun, İstanbul, Kırşehir, Şanlıurfa'daki gayrimenkuller için teklif alındı.

Müzayedenin en çok ilgi görenleri Bitlis Merkez'deki iş yerleriydi. %25 peşin 120 ay vade ile satılan iş yerleri %200 oranlarında artış gösterdi. Bitlis Merkez'de 61 adet iş yeri teklif aldı.

Teklif alınmayan gayrimenkullere 25 Nisan 2017 mesai bitimine kadar Turyap üzerinden teklif verilebilecek.

TOKİ müzayedelerinde alıcılara kolay ödeme seçenekleri ve uygun vadelerle taksit imkanları sunuluyor. Alıcılar, konutları %12 peşin, 180 aya varan vade seçenekleri; iş yerlerini ise %25 peşin 120 ay vade ile alabiliyor.