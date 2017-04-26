TOKİ Süleymanpaşa Konutları Teslimata Hazır

AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel, TOKİ Süleymanpaşa 408 Konutluk Sosyal Proje Evlerinin teslimatının 4 Mayıs Perşembe günü yapılacağını bildirdi.



TOKİ Başkanlığı nezdinde yaptığı girişimler sonucunda eksik olan kısımlarının tamamlandığını ifade eden Yel, "TOKİ Süleymanpaşa 408 Konutluk Sosyal Proje Evlerinin 4 Mayıs günü eksik olan 80 hak sahibi belli olacak. Halk Eğitim Binasında noter huzurunda kura çekilecek. 8 Mayıs tarihinden itibaren de evlerin hak sahiplerine teslim işlemleri başlayacak. Kuraları daha önce çekilen hak sahiplerine ise borçlanma sözleşmeleri ve teslimat evrakları düzenlenecek" dedi.



131 konutluk 1+1 dairelerin merkezi ısınma sisteminden bireysele geçişi için ihale yapıldığını dile getiren Yel, "İhaleye itiraz olmazsa müteahhit ile yakında sözleşme imzalanacak. 408 konutluk 2+1 konutlar için de hak sahiplerine teslimat sonrası bireysel ısınma sistemine geçiş ihalesi yapılacak" şeklinde konuştu.



"TOKİ Başkanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde şu an 408 konutun inşaat eksikleri tamamlandı" diyen Yel, "Hak sahiplerine teslim için hazır. Hak sahipleri oturmaya başladıktan sonra ortaya çıkabilecek sorunlar için de bir yıl müteahhit sorumluluğu devam ediyor. Tüm hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olsun. Güle güle otursunlar İnşallah" ifadelerini kaydetti. - TEKİRDAĞ