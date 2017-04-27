TOKİ'nin Restorasyon Kredisi İçin Yarın Son Gün

TOKİ tarafından verilen restorasyon kredisi için başvurular yarın sona eriyor.

TOKİ'nin Restorasyon Kredisi İçin Yarın Son Gün

TOKİ tarafından verilen restorasyon kredisi için başvurular yarın sona eriyor.

Kaynak: Dunya.com

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