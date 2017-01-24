TOKİ'nin Kiraya Verilen Dar Gelirli Ailelere Ait Konutları Tahliye Etti

TOKİ'nin Kiraya Verilen Dar Gelirli Ailelere Ait Konutları Tahliye Etti

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Toki
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