TOKİ'nin Gayrimenkul Sertifikası İhracı ile İlgili Açıklaması

TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi· Başkanlığı (TOKİ), mart ayında gerçekleştirilen gayrimenkul sertifikası halka arzında talep toplamanın 42,50 TL'den sabit fiyatla gerçekleştirildiği ve herhangi bir yatırımcıya hiçbir şekilde fiyat iskontosu yapılmadığını duyurdu.



TOKİ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından 3 Nisan tarihli KAP duyurusunda bildirildiği üzere, 29-30-31 Mart tarihinde Park Mavera 3 projesine ilişkin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen 'Gayrimenkul Sertifikası' halka arzında, toplam 143 milyon 242 bin 425 TL değerindeki her biri 42,50 TL olan 3 milyon 370 bin 410 adet 'Gayrimenkul Sertifikası' satışı gerçekleştirilmiştir.Bu ifadeden açıkça anlaşılacağı üzere, talep toplama 42,50 TL'den sabit fiyatla gerçekleştirilmiş ve herhangi bir yatırımcıya hiçbir şekilde bir fiyat iskontosu yapılmamıştır. Dolayısıyla halka arzımızda bireysel ve kurumsal yatırımcıların tamamına 42,50 TL den sertifika satışı gerçekleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.