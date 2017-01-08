Odunpazarı ilçesi Karapınar mahallesine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yapmış olduğu yatırımlardan sonra bir müjde daha geldi. 9 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilecek ihaleyle TOKİ Karapınar'a 2 okul ve 1 cami yaptırıyor.



AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesi'nde yaşayanlara bir müjde verdi. Doğan, "TOKİ'nin 9 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirecek olduğu ihale kapsamında Karapınar mahallemize 24 derslikli lise, 24 derslikli orta öğretim ve 750 kişilik cami ile alt yapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır. Proje kapsamında Karapınar mahallemizin imkanları artarak mahallemizin sosyal anlamda gelişimi sağlanacaktır" dedi.



Doğan, TOKİ'nin yaptığı yatırımların Karapınar mahallesine can vereceğini söyleyerek, "2017 yılında devletimizin gerçekleştireceği yatırımlar sayesinde Karapınar mahallemiz yeni bir vizyona kavuşacaktır. Bizler halka hizmet etmeyi kendisine görev edinen bir partinin mensuplarıyız. Bu anlamda yapacağımız her çalışmada halkımızın ihtiyaçlarını gidermeyi ve sorunlarına çözüm bulmayı önemsiyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR