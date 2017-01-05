TOKİ'den Konut Satışı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Yüreğir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Kışla Mahallesi Kentsel Dönüşüm birinci etap çalışmalarında hak sahiplerine verilen dairelerden arta kalan 412 konut, TOKİ tarafından satışa çıkarılacak.



Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TOKİ'nin yatırımcılara sunduğu yeni fırsatlar arasında Yüreğir Belediyesinin TOKİ işbirliği ile gerçekleştirdiği Kışla Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projelerinde yer alan ve hak sahiplerine dağıtılan dairelerden arta kalan konutlar da bulunuyor.



Yüreğir Kışla Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşa ettirilen 78,70 metrekare brüt kullanım alanına sahip 2+1 nitelikli YF tipi 78 adet, 155,40 metrekare brüt kullanım alanına sahip 3+1 nitelikli YA tipi 197 adet, 172,06 metrekare brüt kullanım alanına sahip 3+1 nitelikli YB (YB1 ve YB2) tipi 47 ve 120,00 metrekare brüt kullanım alanına sahip 3+1 nitelikli YC tipi 90 adet olmak üzere 4 tipte toplam 412 konut, 23 Ocak- 7 Şubat'ta kuralı satış yöntemiyle satışa sunulacak.



Konutlar için başvurular, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubeleri tarafından sözkonusu tarihte kabul edilecek. Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan hak sahibi belgesi olan ve daha önce şehit ailelerine, maluller ile dul ve yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinden yararlanmamış şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimleri, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar ve diğer konut alıcı adayları başvuruları olmak üzere 3 ayrı kategoride kabul edilecek.



Şehit ailelerine, maluller ile dul ve yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecek.



En az yüzde 40 engelli vatandaşlara toplam konut sayısının yüzde 5'i (YF Tipi konutlardan 4 adet, YA Tipi konutlardan 10 adet, YB Tipi konutlardan 3 adet ve YC Tipi konutlardan 5 adet olmak üzere toplam 22 adet konut) kadar kontenjan ayrılacak ve kura ile hak sahipleri belirlenecek.



Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak. Diğer konut alıcı adayları başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecek.



Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan Kışla Mahallesi'nde gerçekleşen projenin Adana'da bir ilk olduğunu belirterek Yüreğir'de kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Detaylı satış fiyat ve koşulları T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerinde ve TOKİ'nin web sayfası "www.toki.gov.tr"de yer alıyor.



Projede satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olması halinde, başvuruların tamamlanmasından sonra, başvuruda bulunanların, noter huzurunda "konut alma hakkı ve konut belirleme kurası" 15 Şubat 2017'de çekilecektir.