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TOKİ'den İskontolu Satış İddialarına Yalanlama
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TOKİ'den İskontolu Satış İddialarına Yalanlama

TOKİ gayrimenkul sertifikası ihracında bazı yatırımcılara iskontolu satış yapıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

TOKİ'den İskontolu Satış İddialarına Yalanlama

TOKİ gayrimenkul sertifikası ihracında bazı yatırımcılara iskontolu satış yapıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Kaynak: Dunya.com

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