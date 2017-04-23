TOKİ Başkanı Turan: Bu Yıl 10 Bin 793 Konutun Yapımını Başladık

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, "Bu yıl 10 bin 793 konut ve 516 sosyal donatının yapımına başladık. Değerlendirme aşamasındaki 1580 konut ve tarihi alınan 9 bin 242 konut ile bu süreye kadar 21 bin 615 konut rakamına ulaştık" dedi.



TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, İdare'nin konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlar için 'dost eli bir kuruluş' olmaya devam ettiğini belirtti. Türkiye'de konut ihtiyacının karşılanmasında devletin neredeyse tek girişimci ve üretici kuruluşu olduklarını anlatan Turan, "Bu kimliğimizle, milletimizin beklentilerini hayata geçirebilmek için önemli bir görevi yürütüyoruz. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yıllardır bir 'dost eli' yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Turan, konut ve sosyal donatı üretim hedefini her yıl artırdıklarını, İdare'nin ocak ayı başından bugüne kadar toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar 102 milyon lira olan 48 ihaleyi sonuçlandırdığını kaydetti. Bu yıl yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Turan, şöyle konuştu:



"Bu yıl 10 bin 793 konut ve 516 sosyal donatının yapımına başladık. Değerlendirme aşamasındaki bin 580 konut ve tarihi alınan 9 bin 242 konut ile bu süreye kadar 21 bin 615 konut rakamına ulaştık. Bu yıl dar ve orta gelir grubu için 7 bin 322, alt-yoksul gelir grubu için 263, gecekondu dönüşümünde ise 3 bin 208 sosyal konutun yapımına başladık. Ayrıca 5 okul, bir üniversite, 11 ticaret merkezi, 14 cami, 4 jandarma komutanlığı binasının da içinde bulunduğu 516 sosyal donatının yapımına başlandı."



TOKİ'NİN 2017 HEDEFİ 65 BİN KONUT



İdarenin geçen yıl koyduğu 60 bin konut hedefini aştığını belirten Turan, "Geçen yıl tüm zamanların rekorunu kırdık. 2017 yılında da hedeflerimiz doğrultusunda çalışacağız, 65 bin konutu ihale edeceğiz" dedi.



İç Anadolu Bölgesi'nde bu yıl yaklaşık 9 bin konut için proje çalışması yaptıklarını söyleyen Turan, Ankara'da 2 bin 500, Konya'da bin 500, Kayseri'de bin, Eskişehir'de 500, Sivas'ta bin, Kırıkkale'de 100, Aksaray'da 300, Karaman'da 500, Kırşehir'de 500, Niğde'de 157, Nevşehir'de 378 ve Çankırı'da 500 konut inşa etmeyi planladıklarını aktardı.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu yıl 6 bin 964 konut için projelendirme yaptıklarını aktaran Turan, Ağrı'da 250, Erzurum, Kars ve Hakkari'de bin, Erzincan'da 750, Elazığ'da bin 500, Malatya'da 650, Tunceli'de 314, Van'da 500 konut yapmayı hedeflediklerini kaydetti.



Marmara Bölgesi'nde özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüm odaklı çalıştıklarını dile getiren Turan, İstanbul'da 5 bin 200 konut yapmayı planladıklarını dile getirdi. Turan, bu yıl Marmara Bölgesi'nde hedeflerini yükselttiklerini, bölgede toplam 12 bin 716 konutu ihale edeceklerini aktardı.



- Ankara