Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Toki, Adıyaman'da 48 Konutu Satışa Çıkardı
Ara
BİST 82.184 %0,58
DOLAR 3,7939 %-0,49
EURO 4,0611 %0,46
PARİTE 1,0702 %0,96
ALTIN 148,03 %0,46
FAİZ 11,37 %0,00
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Toki, Adıyaman'da 48 Konutu Satışa Çıkardı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adıyaman'ın Gerger ilçesinde inşaatı devam eden 48 konutu "açık satış" yöntemiyle satışa çıkardı.

Toki, Adıyaman'da 48 Konutu Satışa Çıkardı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adıyaman'ın Gerger ilçesinde inşaatı devam eden 48 konutu "açık satış" yöntemiyle satışa çıkardı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gerger ilçesindeki 24'ü 2+1, 24'ü ise 3+1 planındaki daireler için başvurular, 30 Haziran 2017 tarihine kadar Ziraat Bankası A.Ş. Gerger Şubesi tarafından kabul edilecek.


Projedeki 2+1 konutlar 228 liradan başlayan taksitlerle, yüzde 12, yüzde 15 ve yüzde 20 peşinat ve 180, 216 ve 240 ay vade seçenekleriyle, 3+1 konutlar da 575 liradan başlayan taksitlerle yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20 peşinat ve 120, 156, 180 ay vadeli ödeme seçenekleriyle satışa sunuldu.

Taksit ödemeleri, konutun teslim tarihinden bir sonraki ay başlayacak.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

9