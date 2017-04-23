Toki, 21 Bin Konut Rakamına Ulaştı
2017'ye 65 bin konut hedefiyle başlayan TOKİ, yılın ilk 4 ayında 21 bin konut rakamına ulaştı.
2017'ye 65 bin konut hedefiyle başlayan TOKİ, yılın ilk 4 ayında 21 bin konut rakamına ulaştı. TOKİ Başkanı Turan yılın geri kalanında İstanbul'da da 5 bin 200 konut ihale etmeyi planladıklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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