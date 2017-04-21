Tokatspor, Sarıyer Maçına Odaklandı

Tokatspor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Koç, Sarıyer maçına taraftarları davet ederek, "Ben seyirci gelsin istemiyorum, taraftar gelsin. Kayseri maçında olduğu gibi Kayseri gol attığında alkışlayacak seyirci gelmesin. Bize sevecek, sahiplenecek taraftar lazım" dedi.



Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal İncesoluer ve yönetim kurulu üyelerini cemiyet binasında ziyaret eden Başkan Koç, 18 takımın yer aldığı ligde 36 puanla 13. sırada bulunan Tokatspor'un ligdeki durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tokatspor'un sahasında oynayacağı Sarıyer maçına taraftarı davet eden Başkan Koç, Sarıyer'i yenerek şanslarını son haftaya bırakmak istemediklerini kaydetti.



Başkan Koç, kulübün defterlerinde yapılan inceleme ile ilgili suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, "Tokatspor'a destek olunuyorsa oradan elde edilen gelir kulübe aittir. Dışarıdakilerin menfaat kaynağı değildir. Kulübe iaşe desteği geliyorsa o kulüp personeli ve futbolcularındır onu kimse yiyemez. Bu tespitler var zaten savcılıkta. Savcılığa bu konuda suç duyurusunda bulundum, 15 gün önce ifade verdim. Bugünde diğer arkadaşlar ifade verdi. Yeminli mali müşavir ve finans müdürüm inceleme yaptığı doğrultusunda hesaplardaki hareketleri incelemek istediğimizde defterler yok edildi. Defterlerin çoğu yok, bu şekilde devraldığımızda sorumlu benim. Şu an kayıtlar istense ben vermek zorundayım. Ama ben aldığımda yoktu. Bunla ilgili prosedür başladı. Mali müşavirin ön raporu mevcut" diye konuştu.



Kombine biletler satışlarla ilgili sorulara cevap veren Başkan Koç, "Geri dönmesi gereken 450-500 bin lira gibi bir rakam var. Bunla ilgili hiç kimseden dönüş olmadı. Gittiğimizde de bugün yarın geçiştirici laflarla şuanda kapatıldı. Elimde kim kaç adet aldı tutanaklar var, kaç adet alındı kaç adet piyasada var" diye konuştu.



Tokatspor'un yaklaşık 2.5 milyon lira geliri olduğunu ifade eden Koç, "Borcu olmasa bu kulüp yaklaşık 1 milyon liralık destekle çok güzel bir takımla layık olduğu yere gelir. Tokatspor'a destek bekliyoruz. Ben seyirci gelsin istemiyorum, taraftar gelsin. Kayseri maçında olduğu gibi Kayseri gol attığında alkışlayacak seyirci gelmesin. Bize sevecek, sahiplenecek taraftar lazım. Ligde kalacağız inşallah" dedi. - TOKAT