Tokatspor-Sarıyer: 1-0
STAT: GaziosmanpaşaHAKEMLER: Ali Karakutlu (xxx), Asker Açıkgöz (xxx), Hasan Kılıçaslan (xxx)TOKATSPOR: Atacan (xxx)- Gökalp (xx) Samet (x), Serkan (xxx), Hakan (xx) (Dk.84 Ufuk), Turgut Selim (xx), Serdar (xxx), Erdi (xx) (Dk.70 Tolgahan xx), Ekrem (xx) (Dk.
STAT: Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Ali Karakutlu (xxx), Asker Açıkgöz (xxx), Hasan Kılıçaslan (xxx)
TOKATSPOR: Atacan (xxx)- Gökalp (xx) Samet (x), Serkan (xxx), Hakan (xx) (Dk.84 Ufuk), Turgut Selim (xx), Serdar (xxx), Erdi (xx) (Dk.70 Tolgahan xx), Ekrem (xx) (Dk.56 Eser xx), Semih (xx), Ferhat (xx)
SARIYER: Gökhan (xx)- Hüsnü (xx) (Dk.78 Can xx), Yaser (x), Ensar Enes (xxx), Emrah (xx), Çınar (x) (Dk.54 Mert xx), Serkan (xxx) (Dk.84 Gürsel), Sabutay Alper (xx), Hakan (xx), Melih (xx), Fatih (xx)
GOL: Dk.51 Serkan (Tokatspor)
SARI KARTLAR: Hakan, Samet (Tokatspor), Hüsnü, Sabutay Alper, Emrah, Mert (Sarıyer)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor, sahasında Sarıyer'i 1-0 mağlup etti.
17'nci dakikada gelişen Tokatspor atağında Serdar'ın ceza saha içerisine yaptığı ortada topla buluşan Serkan'nın kafa vuruşunda top az fakla auta çıktı.
31'nci dakikada Ekrem'in pasıyla buluşan Erdi'nin vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.
35'nci dakikada Sarıyer atağında Hüsnü'nün ceza sahası içerisine kestiği ortada topla buluşan Hakan'ın sert şutu üsten auta gitti.
51'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Erdi'nin ceza sahası içerisine kestiği ortada Serkan vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.
72'nci dakikada Fatih'in sol kanattan ceza sahası içerisine kestiği ortada Yaser'in vuruşunu kaleci Osman çıkardı.
Karşılaşma Tokatspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
- Tokat