Tokatspor-Niğde Belediyespor: 1-0
STAT: GaziosmanpaşaHAKEMLER: Yaşar Can (xxx), Uğur Önay (xxx), Ersin Erbay (xxx)TOKATSPOR: Atacan (x)- Gökalp (xx) Samet (xx), Serkan (xx) (Dk.89 Çağlayan), Hakan (xx) (Dk.67 Eser xx), Turgut Selim (xx), Serdar (xxx), Erdi (xxx), Ekrem (xxx) ( Dk.
STAT: Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Yaşar Can (xxx), Uğur Önay (xxx), Ersin Erbay (xxx)
TOKATSPOR: Atacan (x)- Gökalp (xx) Samet (xx), Serkan (xx) (Dk.89 Çağlayan), Hakan (xx) (Dk.67 Eser xx), Turgut Selim (xx), Serdar (xxx), Erdi (xxx), Ekrem (xxx) ( Dk.84 Ozan), Semih (xx), Ferhat (xx)
NİĞDE BELEDİYESPOR: Cihan (xxx)- Mustafa (xx), Ufuk (xxx), Hakan (xxx), Uğur (xx) (Dk.59 Mustafa xx), Alaattin (xx) (Dk.59 İsmet xx), İlyas (xxx), Caner (xx), Gökhan (xx), Taner (xx), İbrahim (xx)
GOL: Dk.72 Erdi (Tokatspor)
SARI KARTLAR: Erdi, Serdar, Samet (Tokatspor), İbrahim, Gökhan, Hakan (Niğde Belediyespor)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor, sahasında Niğde Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
10'ncu dakikada Niğde Belediyespor atağında ceza sahası dışarısında Ufuk'un kaleye sert şutunda top az farkla auta çıktı.
17'nci dakikada Hakan ile Tokatspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ekrem'in şutunda top kaleci Cihan'da kaldı.
65'nci dakikada sağ kanattan Ekrem ile gelişen Tokatspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Serkan'ın vuruşunda top kalecide kaldı.
72'nci dakikada Tokatspor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Erdi'nin sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
77'nci dakikada Tokatspor atağında sağ kanatan Semih'in yaptığı ortada topla buluşan Serkan'a rakip oyuncu Hakan'ın müdahalesi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Tokatspor'da Ekrem'in kullandığı penaltı atışında kaleci Cihan, gole izin vermedi.
Karşılaşma Tokatspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
- Tokat