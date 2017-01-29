Tokatspor-Menemen Belediyespor: 4-2

STAT: Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Çağdaş Altay (xxx), Salim Şanlıer (xxx), Mehmet Vargün (xxx)
TOKATSPOR: Atacan (x)- Ufuk (xx) (Dk. 46 Kağan x), Turgut Selim (xx), Serkan (xx), Haluk (xx), Tolgahan (xxx), Samet (xx) (Dk.73 Ozan x), Hakan (xx) (Dk.60 Çağlayan x), Erdi (xx), Serdar (xxx), Eser (xxx)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir (x)- Efe (xx), Hikmet (xx), Veli (xx), Alberk (x) (Dk.77 Ahmet x), Murat (xx), Ertuğrul (x), (Dk.57 Samet x), Serkan (x) (Dk.46 Gökhan x), Erman (xxx), Abdullah (xx), Mert (x),
GOL: Dk.25 (penaltı), Dk.90+4 Eser, Dk.45 Serdar, Dk.80 Tolgahan (Tokatspor), Dk.64, Dk.84 (penaltı) Erman (Menemen Belediyespor)
SARI KARTLAR: Ufuk, Samet, Serdar (Tokatspor), Ertuğrul, Veli, Hikmet, Abdullah (Menemen Belediyespor)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor, sahasında Menemen Belediyespor'u 4-2 mağlup etti.
25'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Eser'in ceza sahası içine yaptığı ortada top rakip oyuncuhuh eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eser, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 1-0.
45'inci dakikada ani gelişen Tokatspor atağında Eser'in sağ kanattan ceza sahası içerisine kestiği ortada Serdar'ın vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.
64'üncü dakikada ceza sahasına gönderilen topla buluşan Efe'nin arka direğe kestiği ortada Erman'ın vuruşu ağlara gitti: 2-1.
80'inci dakikada ani gelişen Tokatspor atağında defansın arkasına gönderilen topla buluşan Tolgahan, kaleci Amir'i geçerek topu ağlara gönderdi: 3-1.
84'üncü dakikada ceza sahasına gönderilen topta Abdullah rakibi tarafından düşürülünce hakem penaltı nokatsını gösterdi. Topun başına geçen Erman, topu ağlarla buluşturdu: 3-2.
90+4'üncü dakikada Tokatspor atağında defansın arkasına gönderilen pasla buluşan Eser, topu ağlara gönderdi: 4-2.
Karşılaşma Tokatspor'un 4-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
- Tokat