Tokatspor Kulübü 6 Sporcuyu Transfer Etti

Tokatspor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Koç, transfer yasağının kaldırılması ile birlikte 6 futbolcu transfer ettiklerini yeni futbolcuların 1461 Trabzon maçına yetiştirilmesi adına çalışmaların tamamlandığını söyledi.



Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor'da transfer yasağının kaldırmasıyla birlikte anlaşmaya varılan isimler basına tanıtıldı. Kulüp binasında basın açıklaması yapan Tokatspor Başkanı Hasan Hüseyin Koç, devre bitiminden itibaren önlerinde duran transfer yasağını kaldırdıklarını ve yeni futbolcuların 1461 Trabzon maçına yetiştirilmesi adına bütün çalışmaların tamamlandığını kaydetti. Zor bir süreç geçirdiklerini ifade eden Başkan Koç, "1461 Trabzonspor maçından döndükten sonra da bazı ihtiyaçlara göre transferlerimiz olacak. Ama şu an takımımız inşallah morali ve motivasyonuyla bu maça çıkacak. Bu süreçte bu şehrin istenildiğinde nasıl tek yumruk olacağını, nasıl bir birliktelik oluşturacağını, nasıl tek yürek olacağını hepimiz gördük. Bundan sonra da inşallah bu birlikteliğin, bu desteğin, bu sevginin her zaman devam etmesini ve bizden bu desteğin esirgenmemesini rica ediyoruz. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım mesai harcayıp gereken çalışmaları yapmaktan mutluyuz. Yeter ki kimse desteğini bizden esirgemesin" dedi.



Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Canikli, yapılan transferlerle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Öncelikle futbol takımımızın kalecisi olmasına rağmen acil bir kaleci ihtiyacı vardı. Sertaç Güzel kardeşimizi Temelspor'dan aldık. Kamplarda da bizlerle beraber olan üç genç arkadaşımızdan biri Sefa Ali Memnun kardeşimiz stoper orijinli sol bekte oynayabilecek bir oyuncumuz. Üstün fizik özellikli, geleceği olan, Türkiye'nin bildiği, takip ettiği bir oyuncumuz. Akhisar'dan alındı kendisi. Bunun dışına Rizespor'dan sol bek Ufuk Buncukcu kardeşimiz kampın ikinci döneminde bizimle beraberdi. O da şu anda aramızda, antrenmanlarına devam ediyor. Ozan Karabacak Boluspor'dan santrafor, forvet hareketli bir oyuncumuz. Gümüşhane'den orta sahada özellikli bir adam arayışımız vardı. Tokatspor taraftarları olarak yıllardır özlemimiz bu, yetenekli daha çok on numara mevkii diyeyim. Böyle bir oyuncuya sahip olduk, Çağlayan Alpsatan. Kağan Timuçin Konuk, Gökhan'ın da gitmesiyle beraber sol bek açığımız vardı, bunu da tamamlamış olduk. Transferlerimiz şimdilik bunlar. Bundan sonraki süreçte de inşallah önümüzdeki hafta bu kadroya dahil edeceğimiz olacak gibi duruyor" diye konuştu. - TOKAT