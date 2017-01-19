Tokatspor'da Transfer Yasağı Kaldırıldı

Tokatspor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Koç, federasyona olan borçlarını yatırarak transfer yasağını kaldırdıkların söyledi.



Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tokatpor'da transfer yasağı sorunu çözüldü. Başkan Koç, Tokat Valisi Cevdet Can ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun destekleri ile transfer yasağı konusunu çözdüklerini kaydetti. Başkan Koç, transfer çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, "Allah'ın izni ile bize güvensinler desteklesinler elimizden geleni yapacağız. Deplasmanda oynayacağımız 1461 Trabzon maçına kulübümüzde olan 3 sporcuyu takviye olarak götüreceğiz" dedi. - TOKAT