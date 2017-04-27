Tokat ve Niğde'de Kuş Gribi Görüldü

Tokat ve Niğde'de kuş gribi tespit edildi.

Tokat ve Niğde'de Kuş Gribi Görüldü

Tokat ve Niğde'de kuş gribi tespit edildi. Hastalığın görüldüğü çiftliklerde dezenfektasyon çalışmaları yürütülüyor.

Kaynak: Dunya.com

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