Tokat ve Niğde'de Kuş Gribi Görüldü

Tokat ve Niğde'de kuş gribi tespit edildi. Hastalığın görüldüğü çiftliklerde dezenfektasyon çalışmaları yürütülüyor.
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