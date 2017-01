Tokat Valisi Can, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Tokat Valisi Cevdet Can, gazetecilerle bir araya geldi.



Kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri ile bir restoranda bir araya gelen Can, "Hepimiz, vatana ve millete hizmet etmek için gayret gösteriyoruz. Sizler zor şartlarda ve kıt imkanlarda fedakarca görev yapıyorsunuz. Sizler de haber yaparken ince eleyip sık dokuyarak yapıyorsunuz. İnsanlara en iye şekilde mesaj vermek için gayret ediyorsunuz. O bakımdan yaptığınız görev kutsal ve büyük." ifadelerini kullandı.



Gazetecilerle ortak bir amaca hizmet ettiklerini anlatan Can, şöyle konuştu:



"İnsan olarak birinci amacımız güzel ahlak sahibi bir kul olmak. Daha sonra da vatana, millete, bayrağa hizmetkar olmak. Vatana ve millete hizmette astlık üstlük yoktur. Hiç kimse bir diğerinden daha üstün değildir. Amacımız devletimizin bekasını ilelebet devam ettirmek, vatandaşımızın refahını doruk noktaya çıkarmak, demokratik ve huzurlu yaşamın inşasını gerçekleştirmek. Bunu beraber gerçekleştireceğiz. Herkes yaptığı işin yaşadığı şehrin ve yaşadığı ülkenin itibarını artıracak. Hepimiz, buna gayret edeceğiz."