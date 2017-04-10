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Tokat Ticaret Borsası
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Tokat Ticaret Borsası

Tokat Ticaret Borsasında (TTB) buğdayın kilogramı 0,75 ila 0,80 liradan satıldı.

Tokat Ticaret Borsası

Tokat Ticaret Borsasında (TTB) buğdayın kilogramı 0,75 ila 0,80 liradan satıldı.

TTB'de işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:






Ürünün Cinsi Satış Şekli En düşük (TL)

 En Yüksek (TL)
Arpa MTS 0,65 0,65
Buğday ekmeklik kırmızı yarı sert (1.derece) MTS 0,75 0,80
Ayçiçek MTS 1,50 1,50
Nohut MTS 1,70 2,70
Süt MTS 0,90 1,00
Kuru soğan MTS 0,25 0,28
MTS: Müstahsilden tüccara satış

TTS: Tüccardan tüccara satış

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