Tokat Ticaret Borsası
Tokat Ticaret Borsasında (TTB) buğdayın kilogramı 0,75 ila 0,80 liradan satıldı.
Tokat Ticaret Borsasında (TTB) buğdayın kilogramı 0,75 ila 0,80 liradan satıldı.
TTB'de işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış Şekli
| En düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Arpa
|MTS
|0,65
|0,65
|Buğday ekmeklik kırmızı yarı sert (1.derece)
|MTS
|0,75
|0,80
|Ayçiçek
|MTS
|1,50
|1,50
|Nohut
|MTS
|1,70
|2,70
|Süt
|MTS
|0,90
|1,00
|Kuru soğan
|MTS
|0,25
|0,28
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